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Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sokakta dilenen Kemal Güzalan (68), tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.

Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da sokakta dilenen Kemal Güzalan (68), tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.
Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde araç trafiğine kapatılan Şarampol Caddesi üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. Sokakta kalan ve dilencilik yapan Kemal Güzalan'ın, tekerlekli sandalyesinin yanında hareketsiz yattığını gören otel çalışanları tepki vermemesi üzerine durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal Güzalan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Güzalan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

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