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Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı.

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı. Batman Belediyesi zabıta ekipleri, dilenerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu bazı kişilerin, vatandaşlardan topladığı paraları ekmek ve balık içerisine gizlediğini belirledi. Ekiplerin de şaşkınlıklarını gizleyemediği denetimde 150 TL ele geçirilirken, dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

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