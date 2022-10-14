Dilendirdiği karısından para alamayınca dehşet saçtı! Sokak, savaş alanına döndü

Dün sabah Manavgat’ın en büyük pazarlarından olan Perşembe Pazarı'nda yaşanan olayda, dilencilik yaptığı iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıtaları tarafından güçlükle önlendi.

DÖVDÜ, SUÇLADI VE GİTTİ

Pazar yakınlarında, karısı olduğu belirtilen kadını kuytu bir köşede kıstıran şahıs, istediği parayı alamayınca kadını tekme tokat dövdü. Araya vatandaşlar ve zabıtalar girerken, kadını döven şahıs kucağındaki çocuğu alarak, kadını altınlarını çalmakla suçlayıp olay yerinden ayrıldı.

TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Olayı öğrenen kadının yakınları ile döven şahsın yakınları arasında daha sonra kavga çıktı. Perşembe Pazarı'ndaki turistlerin gözleri önünde yaşanan kavgada sandalye ve şişeler havada uçuşurken, bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga zabıtalar ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar hızla uzaklaştı.

FIRSATÇI ÇOCUKLAR SİGARALARI ÇALDI

Öte yandan, kavganın yaşandığı yerin yakınındaki bir marketin turistlere satmak için iş yerinin önünde kurduğu stantta bulunan sigaralardan 3-4 kartonunun kavgaya karışanların çocukları tarafından çalındığı belirlendi. (İHA)

