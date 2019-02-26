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Dilenen engelli çocuğa polis şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da polis memuru, yağmur altında üşüyerek dilenen engelli çocuğa ceketini vererek ısıttı.

Adıyaman’da polis memuru, yağmur altında üşüyerek dilenen engelli çocuğa ceketini vererek ısıttı. Polis memurunun gösterdiği eli öpülesi davranış hem çocuğu hem de görenlerin yüreklerini ısıttı.
Yağan yağmura rağmen Adıyaman Valiliği yanındaki kaldırım üzerinde tekerlekli sandalyede dilenen Suriyeli Huvey Huvey isimli çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli kız çocuğu ile bir süre konuşarak ailesinin nerede olduğunu ve ev adresini bilip bilmediğini sordu. Yağan yağmurdan dolayı üşüyen çocuğu fark eden polis memuru üzerindeki ceketi çıkararak engelli çocuğun üzerine sararak ısıttı. Hem çocuğun hem de vatandaşların yüreğini ısıtan polis memuru daha sonra yanındaki meslektaşları ile beraber engelli kız çocuğunu ekip otosuna bindirdi. Ekip otosuna bindirilen çocuk daha sonra ailesine teslim edilmek üzere evine götürdü.
Ailesine destek olmak için dileniyormuş
Bedensel engelli olan ve aynı zamanda konuşmakta da güçlük çeken Suriyeli Huvey Huvey isimli kız çocuğu, Adıyaman’a yeni geldiklerini babasının hasta olduğu için annesi ile birlikte Adana’ya gittiklerini söyledi. Aile bütçesine destek vermek için dilendiğini söyleyen kız çocuğu kendisine ceketini veren polis memurunun hareketinden dolayı yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

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