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  4. Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Samsun'da, cami önünde dilenen şüpheli cemaatten istediği kadar para toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su atıp, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddiaya göre cami cemaatinden para istedi. Beklediği miktarda para alamayan şüpheli, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı.

POLİS, YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.

Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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