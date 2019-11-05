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Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

(İHA)

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kadın dilenci zengin

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