Dili boğazına kaçan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı

GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'te bir ortaokulda arkadaşıyla çarpışarak yere düşünce dili boğazına kaçan öğrenci, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İbrahim Halil Çınar (14), okul bahçesinde futbol oynadığı sırada arkadaşıyla çarpışarak yere düştü. Dili boğazına kaçan öğrenci fenalaştı.

Bu sırada öğrencinin fenalaştığını gören okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar (32), parmaklarıyla Çınar'ın dilini çıkarıp nefes almasını sağladı.

Daha sonra 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği öğrenci, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan İbrahim Halil Çınar, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencinin yere düştüğü anda hemen müdahalede bulunduğunu söyledi.

Çınar'ın boğazına kaçan dilini çıkardığını ve nefes almasını sağladığını anlatan Kayar, "İlk yardım eğitimi almıştım. Çocuk titriyordu ve nefes alamıyordu, nefes yolunu açmak için hemen müdahalede bulundum. Öğrencimizin velisi de teşekkürlerini iletti." dedi.

İbrahim Halil Çınar da olay anını tam olarak hatırlayamadığını belirterek, "Hayatımı kurtardığı için güvenlik görevlisi ağabeyime teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Anne İslim Çınar, Hüseyin Kayar'a teşekkür ederek, "Allah güvenlik görevlisinden razı olsun çocuğumun hayatını kurtardı." diye konuştu.

