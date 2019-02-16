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Dili boğazına kaçtı, hastaneye ambulans helikopterle götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 14:26 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi.

Dili boğazına kaçtı, hastaneye ambulans helikopterle götürüldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi. İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Esencik Mahallesi'nde yaşayan Ramazan İnan'ın sabah saatlerinde dili boğazına kaçtı. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle paletli ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Kısa sürede mahalleye gelen ambulans helikopter, Ramazan İnan'ı alarak, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan İnan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Dili boğazına kaçtı, hastaneye ambulans helikopterle götürüldüDili boğazına kaçtı, hastaneye ambulans helikopterle götürüldüDili boğazına kaçtı, hastaneye ambulans helikopterle götürüldü

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