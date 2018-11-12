"Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dili ve kültürünün pek çok coğrafyada etkilerinin gözlendiğini belirterek "Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir." dedi.

Gülsevin, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Paydaşları Akademisi (EPA) tarafından düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konferansta Türk dilinin tarihçesini anlatan Gülsevin, Türk dilinin yüzyıllarca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde bulunduğunu aktardı. Gülsevin, bu etkileşimin doğal olarak diğer dilleri ve kültürleri zenginleştirdiğini belirtti.

Türklerin tarih sahnesinde var oldukları süre itibarıyla hep güçlü devletler kurduğunu ifade eden Gülsevin, "Türk kültür ve dili Avrasya'nın bir yerinden doğup bütün Avrasya'yı baştan başa dolaşan bir ırmağa benziyor. Nasıl bir ırmak gezdiği coğrafyayı besliyorsa ona şekil veriyorsa Türk dili ve kültürü de Sibirya'dan, Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Kafkasya'dan Avrupa'nın her noktasına kadar dolaşmış ve her yeri beslemiş. Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir." dedi.