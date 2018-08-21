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Dilini hem gözüne, hem burnuna sokuyor! İnanılmaz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Dilini gözüne ve burnuna sokabilen 20 yaşındaki genç kızın fotoğrafları görenleri şaşkına çeviriyor.

Sosyal medyayı 'diliyle' sallayan genç kızın paylaşımlarından bazıları...

Dilini burnuna, hatta gözüne sokuyor!

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20 yaşındaki Gerkary Blanco, bir süredir sosyal medyayı 'diliyle' sallıyor!
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Genç kızın dili o kadar uzun ki; burnuna, kulağına, dirseğine hatta gözüne bile değdirebiliyor!
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Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en uzun dili, 10.1 cm'lik dil uzunluğuyla 26 yaşındaki Nick Stoeberl'e ait.
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Ancak sosyal medyanın yeni fenomeni Blanco, bu tuhaf özelliğiyle Stoeberl'ü geçecek gibi görünüyor.
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Dil sosyal medya fenomen

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