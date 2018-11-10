Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Peyami Safa'nın ifade ettiği gibi dilini kaybeden milletin her şeyini kaybetmiş olacağını belirterek, "Dilini geliştirip zenginleştiremeyen, yabancı dillere karşı kendisini koruyamayan milletlerde ne milli kültür oluşturulabilir ne de oluşturulmuş kültür korunabilir." dedi.

Erdem, Alanya ilçesindeki otelde düzenlenen 4. İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türk diline hak ettiği hassasiyetin gösterilmediğini savundu.

Bu hassasiyetin her geçen gün daha da azaldığına dikkati çeken Erdem, "Tanıtım yerine lansmanı kullanmayı, toplantıyı yöneten kişiye moderatör demeyi anlamıyorum. Milli birlik ve beraberliğimize göz dikenler geçmişimizle, kültürümüzle, dinimizle, dilimizle bağımızı koparmak için planlı, programlı, çalışmalar yaptılar, yapmaya devam ediyorlar." şeklinde konuştu.

"Dilimizi kaybederken kavrayışımızı ve bizi millet yapan ruhumuzu kaybediyoruz." diyen Erdem, şunları kaydetti:

"Peyami Safa'nın ifade ettiği gibi 'Dilini kaybeden millet, her şeyini kaybetmiştir.' Burada karşı karşıya kaldığımız, milli kimliğimizdir. Dilini geliştirip zenginleştiremeyen, yabancı dillere karşı kendisini koruyamayan milletlerde ne milli kültür oluşturulabilir ne de oluşturulmuş kültür korunabilir. Bu kötüye gidiş, dilimizin yeteri kadar bilinmemesi ve gücünün farkında olunmamasından kaynaklanmaktadır. Oysa yazı dili olarak bin 500, konuşma dili olarak da 5 bin yıllık geçmişi olan Türkçe, bugün dünyanın dört bir yanında yaklaşık 250 milyon konuşanla bu sahada dünyanın 5. büyük dilidir."