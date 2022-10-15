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Diliniz şişer, kusmaya ve kurdeşen dökmeye başlarsınız: Hayatınız tehlike altında olabilir! Alerjiniz olduğunu nasıl anlarsınız?

15.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insan gıda alerjisine sahip. Gıda alerjisi olup farkında olmayanların da sayısının bir hayli yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çoğu alerji çocuk yaşlarında ortaya çıksa da alerjiye bağlı semptomlar genellikle 18 yaşından sonra fark edilebiliyor. Gıda alerjisine sahip olduğunuzu talihsiz şekilde öğrenebilirsiniz. Az önce yediklerinize alerjiniz olup olmadığını belirlemek için ilk adım, gıda alerjisi ile gıda intoleransı arasındaki farkı anlamaktır.

Diliniz şişer, kusmaya ve kurdeşen dökmeye başlarsınız: Hayatınız tehlike altında olabilir! Alerjiniz olduğunu nasıl anlarsınız?

Gıda intoleransı, vücudunuzun belirli bir gıdayı tolere etmediği anlamına gelir. Laktoz intoleransı gibi durumlarda, kişi süt ürünlerinde bulunan laktoz şekerini tolere edemez. Yemek yemek büyük rahatsızlığa, ishale ve şişkinliğe neden olabilir. Ancak alerjiden farklı olarak hayati tehlike oluşturmaz.

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BAZI ALERJİLER ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Alerjiler ise vücudunuzun bir proteine bağışıklık tepkisi yoluyla tepki vermesine neden olur. Dolayısıyla, laktoz intoleransı gibi bir intoleransın aksine, gerçek bir inek sütü proteini alerjisine sahip olmak, yaşamı tehdit eden daha fazla reaksiyonu tetikleyebilir.

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ALERJİNİZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Peki, bir yemek yediyseniz ve şaşırtıcı (veya korkutucu) bir reaksiyon yaşıyorsanız, gerçek bir alerjiniz olup olmadığını nasıl anlarsınız? Belirli bir yiyeceğe alerjiniz olup olmadığını gerçekten belirlemek için, bir doktorun size doğru bir teşhis koyabilmesi için testler yapması gerekecektir. Ancak, bazı sonuçların yaşanması, daha fazla araştırma için doktorunuza bir ziyarette bulunmanız gerektiğinin bir işareti olabilir.

Yediklerinize alerjiniz olduğunu gösteren hangi işaretlere dikkat etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız, radarınızda olması gereken semptomları öğrenmek için okumaya devam edin.

KURDEŞEN

Belirli bir gıdayı yedikten sonra kaşıntılı lekeler oluşması, gıda alerjiniz olduğunun bir göstergesi olabilir. Tipik olarak, böcek ısırıklarına benzeyen kabarık pembe yumrular gibi görünen, bir yemek yedikten birkaç dakika ila birkaç saat sonra kurdeşen görmek, değerlendirilmek için doktorunuzu aramanız gerektiği anlamına gelebilir.

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YUTMA VE YUTKUNMA SORUNU

Boğazınız şişmeye başlarsa ve yutmakta güçlük çekiyorsanız, yediğiniz bir besine alerjiniz olabilir. Yemek borusu iltihabı, maruz kalma nedeniyle ortaya çıkabilir ve bu da yutmayı zorlaştırabilir.

HIRILTI

Bir protein vücut tarafından "yabancı" olarak etiketlendiğinde ve alerjik bir reaksiyon tetiklendiğinde histamin salınır. Bu bileşik, solunum yollarında daralmaya yol açarak kişinin hırıltılı nefes almasına neden olabilir.

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KUSMA

Kusma, gıda alerjisinin bir işareti olabilir, ancak gıda intoleransının veya gıda zehirlenmesinin bir göstergesi de olabilir. Kusuyorsanız, bu semptomun bir alerjiden mi yoksa intoleranstan mı kaynaklandığını bilmek zor olabilir, bu nedenle, bunun nedenini öğrenmek için sağlık uzmanına danışmanız en iyisi olacaktır.

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DİLİN ŞİŞMESİ

Dilinizin şişmesini görmek tehlikeli olmaktan çok korkutucu olabilir, ancak bazı durumlarda şişme yutma yeteneklerini etkileyebilir. Tipik olarak, dil normal boyutlarına geri döner. Ancak bu reaksiyonu yaşamak, endişe için daha büyük bir neden olup olmadığını belirlemek için doktorunuzla iletişime geçmeye değer.

ANAFİLEKSİ

Anafilaksi, bir alerjene maruz kalmaya karşı şiddetli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir reaksiyondur. Bunu yaşayan bir kişi yutma veya nefes almada zorluk çekebilir, daha hızlı kalp atışı yaşayabilir ve hatta aşırı durumlarda bilincini kaybedebilir. Bu semptomu tedavi etmek için bir EpiPen kullanılır ve bir kişi bunu yaşarsa, kesinlikle sağlık uzmanıyla konuşmalıdır.


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