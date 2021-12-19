Dilinizde asla göz ardı etmemeniz gereken 5 uyarı işareti! Beyaz dilin nedeni bu olabilir

Dilimizi çiğnemek, yutmak ve konuşmak için kullanıyoruz ama gözardı etmememiz gereken uyarı işaretleri de sağlığımız hakkında çok şey anlatıyor olabilir. İşte dilimizin anlattığı beş uyarı işareti.

TOPAKLANMALAR

İngiliz doktor Ross Perry, dildeki uyarı işaretleri mutlaka dikkate alınmalıdır diyerek şöyle devam etti: Ağzın herhangi bir yerinde olağandışı topaklar ve şişlikler diş hekiminiz veya doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir. Özellikle diş eti içinde iyileşmeyen kanamalı yaralar mutlaka hekime gösterilmelidir. Çene bölgesindeki anormallikler, topaklar ve şişlikler genellikle diş eti ve ağız çevresindeki enfeksiyonlarla ilişkili olabilir.

YANMA HİSSİ

Dr Perry, ''dilinizde yanma hissi yaşıyorsanız, bunun genellikle çok sıcak bir şeyler içmek veya yemek yemekten, gargara veya diş macunundan kaynaklanan tahrişten kaynaklanacağını söylüyor. Ancak bunlar yüzünden bir travma oluşmadıysa Yanan ağız sendromu yaşıyor olabilirsiniz'' diyor ve hekime başvurulmasını öneriyor.

KAŞINTILI DİL

Genellikle ağız içinde görülen pamukçuk, belirtileri ve acısıyla kişinin zor bir süreç geçirmesine sebep olabilir. Dilde kaşıntı ve beyaz lekeler varsa bu oral pamukçuktan kaynakalabilir. Perry, beyaz lekelerin diğer sağlık durumlarının da bir işareti olabileceğini devam etmesi halinde hekime görünülmesini tavsiye ediyor.

BEYAZ DİL

Dilinizin beyaz olmasının birkaç nedeni olabilir. Liken planus , cildinizde veya ağzınızın içinde iltihaplanmaya (şişme ve tahrişe) neden olan yaygın bir hastalıktır. Vücudunuzun farklı bölgelerini etkileyen bir döküntüdür. Bu durum yaşanıyorsa mutlaka hekime danışılması öneriliyor.

Dr Perry, bazı ilaçların da beyaz dile neden olabileceğini bunun düşük demir veya B12 eksikliği anlamına gelebileceğini söyledi.

KIRMIZI VE BEYAZ LEKELER

Dilinizde, ağzınızın kenarında, ağzınızın çatısında veya tabanında beyaz lekeler varsa, lökoplaki hastası olabilirsiniz. Beyaz damak anlamına gelen Lökoplaki hastalığı, ağız içinde yanak, damak, dil ve yutakta meydana gelen bir hastalıktır. Hastalıkta mavimsi ve beyazımsı çıkıntılı ve sertleşmiş bir tabakalaşma söz konusudur. Özellikle yanak ve dilde oluşan beyaz tabakalar, Lökoplaki'nin en belirgin özellikleri arasında gelmektedir. Lökoplaki’nin en büyük sebebi sigara içilmesi ve tütün çiğnenmesidir. Bunların dışında yanlış yapılmış protez dişler ve kırık dişler de lökoplaki’nin gelişmesine neden olmaktadır.

Ortaya çıkan belirtiler iyi gözlemlenmeli ve ağızda oluşan beyaz tabakalarda vakit kaybetmeden doktor randevusu oluşturulmalıdır.

