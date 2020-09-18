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Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey! Yanma hissi varsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Bedenlerimiz bize, genellikle bilmediğimiz sorunlar ve hastalıklar hakkında sinyaller gönderir ve dil de bir istisna değildir. Dilinize bakarak sağlığınız hakkında söyleyebileceğiniz çok şey var. İşte dilinizin size anlatmaya çalıştıkları.

Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey! Yanma hissi varsa...

Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey...

ÇİLEK RENGİ

Bu, yeterince vitamin almadığınızın bir göstergesi olabilir. Dil parlaksa veya çilek kırmızısıysa bu, yeterince demir veya B12 vitamininiz olmadığı anlamına gelir. Daha sonra dil daha pürüzsüz hale gelebilir çünkü tat tomurcuklarının çoğu yumuşar. Şiddetli vakalarda, sıcak içecekler içerken ve baharatlı yiyecekler yerken şiddetli ağrılar olabilir. Bir doktora görünmeli ve diyetinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

SİYAH VEYA KAHVERENGİ

Dildeki siyah veya kahverengi plak oldukça korkutucu görünebilir, ancak çoğu zaman sadece kötü hijyen, sigara içmek veya çok fazla kahve veya siyah çay içmenin bir işaretidir. Sonuç olarak ağızdan hoş olmayan bir koku gelebilir ve tat anormallikleri (tatları tanımada zorluklar) olabilir. Yapmanız gereken ilk şey plağa neden olan kötü alışkanlıklardan vazgeçmek ve her gün sadece dişleri değil dili de fırçalamak.

ÇOK FAZLA BEYAZ PLAK

Süzme peynire çok benzeyen beyaz plak, bir maya enfeksiyonunun veya kandidiyazisin bir işaretidir. Bu plak, sağlıklı bir kişinin ağzında bulunan mayadan oluşan Candida albicans aşırı büyüdüğünde ortaya çıkar. Bunun nedenleri farklı olabilir: antibiyotik almak, diyabet, zayıf bir bağışıklık sistemi veya yüksek tansiyon. Bir doktora görünmen tavsiye edilir.

ÇATLAKLI DİL

Çatlaklı bir dil basitçe bir yaşlanma belirtisi olabilir (evet, dil de yaşlanabilir). Çatlaklar genellikle güvenlidir, ancak dişlerinizi yeterince fırçalamazsanız enfeksiyon gelişebilir. Çatlakta bir mantar enfeksiyonu gelişerek şiddetli ağrı ve yanmaya neden olabilir. Sorun özel ilaçlarla çözülebilir. Ayrıca, yanlış şekilde yerleştirilmiş diş implantlarınız varsa, çatlak bir dil geliştirebilirsiniz.

DİLDE KÜÇÜK BEYAZ LEKELER

Bu tür lekeler, cildi tahriş eden bir şey olduğuna dair bir işaret olabilir. Örneğin, sürekli dile sürtünen bir diş buna neden olabilir. Ancak çoğu zaman bu lekeler sigara içen insanlarda artan hücre üretiminden kaynaklanır. Bu hücrelerin% 5 ila% 17'si prekanser hücreler olabilir. Noktalar birkaç hafta içinde kaybolmazsa, bir doktora görünmeniz ve gerekli tüm testleri yaptırmanız önemlidir.

KIRMIZI LEKELER VE KABARCIKLAR

Uzun süre kaybolmayan kırmızı noktalar ve kabarcıklar, gerçekten ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Genellikle dil kanseriyle bağlantılıdırlar. Derhal bir doktora görünmelisiniz.

YANMA HİSSİ

En çok menopoza giren kadınlarda görülür ve özellikle menopoz başladıktan hemen sonra önemli hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Bu problemi yaşıyorsanız, doktorunuza görünmelisiniz. Bunun bir başka nedeni de yanlış diş macunu kullanmak olabilir: Bazı insanlar bazı bileşenlere alerjiktir.

ÇIKINTILAR

Bu, hiç tehlikeli olmayan oldukça nadir bir özelliktir. Ağrınız yoksa endişelenecek bir şey yoktur ama herkes farklıdır.

AĞRILI YARALAR

Ağrılı yaralarınız varsa bu, çocuklarda en sık görülen bir hastalık olan oral pamukçuk belirtisidir, ancak yetişkinlerin% 20'sinde de vardır. Yaralar bir stres sinyali ve zayıf bir bağışıklık sistemidir. Genellikle 2 hafta içinde kaybolurlar. Aksi takdirde, bir doktora görünmenizi öneririz. Ayrıca, iyi dinlenmeli ve sağlığınıza daha iyi bakmalısınız.

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