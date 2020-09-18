Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey! Yanma hissi varsa...

Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey...
Bu, yeterince vitamin almadığınızın bir göstergesi olabilir. Dil parlaksa veya çilek kırmızısıysa bu, yeterince demir veya B12 vitamininiz olmadığı anlamına gelir. Daha sonra dil daha pürüzsüz hale gelebilir çünkü tat tomurcuklarının çoğu yumuşar. Şiddetli vakalarda, sıcak içecekler içerken ve baharatlı yiyecekler yerken şiddetli ağrılar olabilir. Bir doktora görünmeli ve diyetinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
Dildeki siyah veya kahverengi plak oldukça korkutucu görünebilir, ancak çoğu zaman sadece kötü hijyen, sigara içmek veya çok fazla kahve veya siyah çay içmenin bir işaretidir. Sonuç olarak ağızdan hoş olmayan bir koku gelebilir ve tat anormallikleri (tatları tanımada zorluklar) olabilir. Yapmanız gereken ilk şey plağa neden olan kötü alışkanlıklardan vazgeçmek ve her gün sadece dişleri değil dili de fırçalamak.
Süzme peynire çok benzeyen beyaz plak, bir maya enfeksiyonunun veya kandidiyazisin bir işaretidir. Bu plak, sağlıklı bir kişinin ağzında bulunan mayadan oluşan Candida albicans aşırı büyüdüğünde ortaya çıkar. Bunun nedenleri farklı olabilir: antibiyotik almak, diyabet, zayıf bir bağışıklık sistemi veya yüksek tansiyon. Bir doktora görünmen tavsiye edilir.
Çatlaklı bir dil basitçe bir yaşlanma belirtisi olabilir (evet, dil de yaşlanabilir). Çatlaklar genellikle güvenlidir, ancak dişlerinizi yeterince fırçalamazsanız enfeksiyon gelişebilir. Çatlakta bir mantar enfeksiyonu gelişerek şiddetli ağrı ve yanmaya neden olabilir. Sorun özel ilaçlarla çözülebilir. Ayrıca, yanlış şekilde yerleştirilmiş diş implantlarınız varsa, çatlak bir dil geliştirebilirsiniz.
Bu tür lekeler, cildi tahriş eden bir şey olduğuna dair bir işaret olabilir. Örneğin, sürekli dile sürtünen bir diş buna neden olabilir. Ancak çoğu zaman bu lekeler sigara içen insanlarda artan hücre üretiminden kaynaklanır. Bu hücrelerin% 5 ila% 17'si prekanser hücreler olabilir. Noktalar birkaç hafta içinde kaybolmazsa, bir doktora görünmeniz ve gerekli tüm testleri yaptırmanız önemlidir.
Uzun süre kaybolmayan kırmızı noktalar ve kabarcıklar, gerçekten ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Genellikle dil kanseriyle bağlantılıdırlar. Derhal bir doktora görünmelisiniz.
En çok menopoza giren kadınlarda görülür ve özellikle menopoz başladıktan hemen sonra önemli hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Bu problemi yaşıyorsanız, doktorunuza görünmelisiniz. Bunun bir başka nedeni de yanlış diş macunu kullanmak olabilir: Bazı insanlar bazı bileşenlere alerjiktir.
Bu, hiç tehlikeli olmayan oldukça nadir bir özelliktir. Ağrınız yoksa endişelenecek bir şey yoktur ama herkes farklıdır.
Ağrılı yaralarınız varsa bu, çocuklarda en sık görülen bir hastalık olan oral pamukçuk belirtisidir, ancak yetişkinlerin% 20'sinde de vardır. Yaralar bir stres sinyali ve zayıf bir bağışıklık sistemidir. Genellikle 2 hafta içinde kaybolurlar. Aksi takdirde, bir doktora görünmenizi öneririz. Ayrıca, iyi dinlenmeli ve sağlığınıza daha iyi bakmalısınız.
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