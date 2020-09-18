Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey! Yanma hissi varsa...

Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey...

ÇİLEK RENGİ

Bu, yeterince vitamin almadığınızın bir göstergesi olabilir. Dil parlaksa veya çilek kırmızısıysa bu, yeterince demir veya B12 vitamininiz olmadığı anlamına gelir. Daha sonra dil daha pürüzsüz hale gelebilir çünkü tat tomurcuklarının çoğu yumuşar. Şiddetli vakalarda, sıcak içecekler içerken ve baharatlı yiyecekler yerken şiddetli ağrılar olabilir. Bir doktora görünmeli ve diyetinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

SİYAH VEYA KAHVERENGİ

Dildeki siyah veya kahverengi plak oldukça korkutucu görünebilir, ancak çoğu zaman sadece kötü hijyen, sigara içmek veya çok fazla kahve veya siyah çay içmenin bir işaretidir. Sonuç olarak ağızdan hoş olmayan bir koku gelebilir ve tat anormallikleri (tatları tanımada zorluklar) olabilir. Yapmanız gereken ilk şey plağa neden olan kötü alışkanlıklardan vazgeçmek ve her gün sadece dişleri değil dili de fırçalamak.

ÇOK FAZLA BEYAZ PLAK

Süzme peynire çok benzeyen beyaz plak, bir maya enfeksiyonunun veya kandidiyazisin bir işaretidir. Bu plak, sağlıklı bir kişinin ağzında bulunan mayadan oluşan Candida albicans aşırı büyüdüğünde ortaya çıkar. Bunun nedenleri farklı olabilir: antibiyotik almak, diyabet, zayıf bir bağışıklık sistemi veya yüksek tansiyon. Bir doktora görünmen tavsiye edilir.