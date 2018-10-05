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Dilipak'tan Erdoğan'a: İçimizdeki beyinsizler yüzünden...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 07:38 | Son Güncelleme

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. "İçimizdeki beyinsizler yüzünden bir helak gerçekleşebilir" diyen Dilipak, "Talut – Calud’u hatırlayın. İçimizden çoğu o 'içme' denilen 'zehirli su'dan kana kana içtiler. Şimdi tevbe zamanıdır. Şimdi Davud’un sapanını ele alma zamanı" ifadesini kullandı.

Dilipak'tan Erdoğan'a: İçimizdeki beyinsizler yüzünden...

Son olarak ABD'li McKinsey şirketine danışmanlık görevi verilmesine gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Abdurrahman Dilipak, "Şikayetname" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Reis be, biliyorum 'yalnız' adamsınız, kalabalıklar içinde yapayalnız. Sizin güvendiklerinizden bazıları güveninizi kötüye kullandı ve sizin adınızı kullanarak çirkin işler yaptılar. Sizin için dua ediyorum ki, Allah sizi bunların şerrinden emin eylesin" dedi.

"Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Benim katlanmak zorunda olduğum güçlükler bir başkası için baht kaynağı olsun, emsal ve örnek teşkil etsin diye bunları yazıyorum" ifadesini kullanan Dilipak, şöyle devam etti:

"İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER..."

"AK Parti, içindeki AKP'lilerin sırtına yüklediği bu kamburdan kurtulmadan rahata kavuşmayacak. Bu etrafınızdaki menfaatperest, laf dinlemez siyaset ve bürokrasi bezirgânlarından yakanızı kurtarmazsanız, Allah'ın yardımı bize ulaşmaz. 'İçimizdeki beyinsizler' yüzün bir helak gerçekleşebilir. 'Allah o zaman işlerimizi sarp dağlara sardırır'.

"DAHA YAZACAK ÇOK ŞEY VAR"

Talut — Calud'u hatırlayın. İçimizden çoğu o "içme" denilen "zehirli su"dan kana kana içtiler. Şimdi tevbe zamanıdır. Şimdi Davud'un sapanını ele alma zamanı. Geç kalmadan.

Şikâyet değil, ama siyasette olması gerekenler üzerine yarın da yazmaya devam edeceğim. Daha yazacak çok şey var zira.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan ak parti ekonomi

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