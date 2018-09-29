Dillere destan aşkların müzesi

CİHAN OKUR - Şiirlere, şarkılara, hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da bulunan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'nde dillere destan aşklar konu ediniyor.

Amasya Belediyesince 2013 yılında yaptırılan müze, Ferhat ile Şirin efsanesindeki, Ferhat'ın Şirin'e sevdası uğruna kilometrelerce uzunlukta dağları delerek su getirdiği kanal olarak nitelendirilen ve "Ferhat Su Kanalı" olarak bilinen mevkide yer alıyor.

Müzedeki bölümlerde, Ferhat ile Şirin'in, Kerem ile Aslı'nın, Leyla ile Mecnun'un, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan'ın, Romeo ve Juliet'in hikayeleri, üç ve iki boyutlu silikon maket ve heykeller, rölyefler, efsanelerin yaşandığı varsayılan döneme özgü dekorlar ve özel efektler, ışık ve müzik eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Müzede Anadolu "aşık", yavuklu kültürleri, ilahi aşk gibi temalar da maket, ışık ve müzik eşliğinde anlatılıyor.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin Ferhat ile Şirin efsanesinden yola çıkarak dünyadaki efsane aşkları da bünyesinde barındıran özel bir müze haline dönüştüğünü söyledi.