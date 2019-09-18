Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer, 2016 yılında yardımcılığını yaptığı eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınması olayının "darbe" olduğunu ilk defa kabul etti.

2016 yılında bütçe açığını gizlemek suçlamasıyla görevden alınan Rousseff'in yerine 28 ay boyunca Devlet Başkanı olarak görev yapan Temer, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

O günkü soruşturma ve görevden alma süreçlerine atıfta bulunan Temer, "Dilma Rousseff'in görevden alınması darbeydi. Hiç bir zaman darbeyi desteklemedim veya darbeye kalkışmadım." ifadesini kullandı.

Temer, bir gazetenin eski Başkan Luiz Inácio Lula da Silva'nın zamanında kendisiyle yaptığı bir telefon görüşmesini tespit ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Başkan Lula görevden almayı önlemek için Brezilya Demokratik Hareket Partisi'ni getireceğini iddia etti ve ben de denedim. Ancak o anda halk hareketi o kadar yoğundu ki siyasi partilerin görevden alma fikrine aşağı yukarı bağlanmış olduklarını itiraf ediyorum. Ancak, eski Başkan Lula’nın yaptığı bu telefon görüşmesi tam ve kesin olarak benim darbenin taraftarı olmadığımı ortaya koyuyor."