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Dilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atık nedeniyle kirlendi.

Dilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atık nedeniyle kirlendi. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere dereden numune alırken, ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.
Dilovası'ndaki sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi'nde 3 gün önce kirlenme tespit edildi. Suyun renginin kahverengi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen görevliler, incelenmek üzere dereden numune aldı. Dere yatağına yapıştığı görülen maddenin içeriğini tespit etmek için inceleme başlatıldı.
Dilovası'nda yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan Ekoloji ve Sağlık Derneği(EKOSDER) üyeleri, duruma tepki gösterdi. Kirliliği neden olan maddenin kimyasal olmasından şüphelendiklerini söyleyen dernek üyeleri, yetkililerden yardım istedi.
Derede inceleme yapan Dilovası EKOSDER Başkanı İsmail Sami, "İhbar üzerine dere kenarına gittik. Kirlilik oluşmuştu. Kirlilik oluşurken ne olduğu bilinmeyen madde, derenin altına yapışmış. Bugün üçüncü gün ve maalesef bitki örtüsü zarar görmüş. Bu madde, dereyle birlikte Marmara Denizi'ne akıyor. Çevre İl Müdürlüğü numune aldı. Kimyasal madde olduğu ortada. Yukarıda sanayi kuruluşları var. Burası için ayrı bir kaçak deşarj oluşmuş. Buraya vidanjör ile getirilip deşarj edilmiş. Ağır bir kimyasal madde olduğu belli, çünkü yapışarak gelmiş. Dere sürekli akmasına rağmen kirlilik bitmiş değil. Dilovası'nda Dilderesi ve Eynerce dereleri var. İkisi de zaman zaman kimyasal saldırılara maruz kalıyor" dedi.
Deredeki kirliliğin bölgedeki hayvanları da etkilediğini söyleyen Sami, "Burası hayvanların otlak alanı, derenin üst taraflarında ağıllar var. Hayvanlar bakılıyor. Kirlilik oluştuğu için hayvanlar buradan su içemiyor. Gelen hayvan geri dönüp, gidiyor" diye konuştu.
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Dilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesiDilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesiDilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesiDilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesi

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