"Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" demişti! Belediye Başkanı Hamza Şayir'den yeni açıklama

Dilovası Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısına Belediye Başkanı Hamza Şayir'in açıklaması damga vurdu.

Toplantıda, Dilovası'na yaptığı yatırımlardan bahseden Hamza Şayir’e Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül tepki göstererek "Şu anda bu kadar müjdeyi veriyorsunuz ama insanlar Dilovası’nda aç, halk ekmek kuyruğuna giriyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz?" diye sordu.

"İLTİCA ETMEK İÇİN 'BİZ GAYIZ' DİYORLAR"

Başkan Şayir ise Tekgül’ün sorusuna, Dilovası’ndan Kanada’ya göç eden gençler üzerinden cevap verdi. Şayir, “Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için ‘biz gayız’ diyorlar" dedi.

Dilovası’nda 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Kanada’ya göç ettiği iddia ediliyordu.

ŞAYİR'DEN YENİ AÇIKLAMA

Başkan Şayir'in 'gay' açıklaması gündem yaratırken, konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şayir, konuşmasının önünün ve arkasının kesildiğini belirtirken, "Yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılan kardeşlerimden özür diyorum" dedi.

Dilovası’nda 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Kanada’ya göç ettiği iddia ediliyordu.



