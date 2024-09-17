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Dilruba'dan özür dileme çıkışı: Özür dilemiyorum

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.09.2024 17:31
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Türkiye'nin gündemine oturan ve sokak röportajındaki ifadeleri yüzünden öne tutuklanan daha sonra serbest kalan Dilruba'dan özür dileme çıkışı geldi. CHP lideri Özgür Özel'in kendi adına özür dilemesinin aksine; sözlerini üzerine alınanlardan özür dilemediğini söyledi.

Dilruba'dan özür dileme çıkışı: Özür dilemiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında Instagram yasağını eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye edilmesinin ardından 30 Ağustos kutlamalarına davet etmişti.

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CHP LİDERİ ÖZEL: "DİLRUBA ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu nedenle kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Özel şu sözlerle yanıt vermişti:

"Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum."

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DİLRUBA: ÖZÜR DİLEMİYORUM

Fatih Portakal’ın YouTube yayınına katılan Kayserilioğlu, laflarını üzerine alınanlardan özür dilemediğini söyledi:

"Dediğim şuydu; bir fikri ucu sonucu nereye gidecek diye desteklemeden üstüne giden her şey geri zekalıdır. Bunu sadece AKP'liler üstüne alındıysa bu benim değil, onların problemidir. AKP'lilere burada sesleniyorum, neden üstünüze alındınız, geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya bir papatya çayı içsinler ya da ağlayarak günlüklerine yazsınlar. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Özgür Özel
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