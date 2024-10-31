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  4. Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay hapis cezası verildi

Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay hapis cezası verildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
31.10.2024 16:46
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Katıldığı bir sokak röportajında açıklamalarda bulunan Dilruba Kayserilioğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' yargılanıyordu. Dilruba Kayserilioğlu’na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay hapis cezası verildi

Dilruba Kayserilioğlu İzmir’de katıldığı bir sokak röportajında Instagram'ın erişime kapatılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

11 AY 20 GÜN CEZA VERİLDİ

Kullandığı ifadelerin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

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18 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Kayserilioğlu, 18 gün cezaevinde tutulmuştu.

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NE OLDU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermiş ve eleştirel ifadeler kullanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Ağustos günü tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti. Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sokak röportajı
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