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Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun hayatı!

28.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yer alan detayın ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir? İşte Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun hayatı ve biyografisi..

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun hayatı!

Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu getirildi. Peki, Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu kimdir?

DİLŞAD KIRBAŞLI KARAOĞLU KİMDİR?

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Ankara Charles de Gaulle Lisesi ve ODTÜ mezunu olan Yeni Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, 2001 yılından beri Dışişleri Bakanlığı’nda çalışıyor.

Karaoğlu, daha önce Seul, Paris ve Sofya Büyükelçiliklerinde görev aldı.

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu TC Dışişleri Bünyesinde Merkezde ise Çok Taraflı Ekonomik İşler, Doğu Asya, Bakan Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı birimlerine çalıştı. Brüksel Başkonsolosu olarak görev aldı.

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu evli ve iki çocuk annesidir.

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

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