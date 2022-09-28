'Dilşah Ercan' polemiği büyüyor! CHP'nin raporu gündem yaratmıştı, AK Parti'den sert tepki

Pazartesi günü Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, 1 polis ise yaralandı. Saldırının faillerinden Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan etkisiz hale getirildi.

ADI CHP'NİN RAPORUNDA ÇIKTI

Dün ise CHP Cezaevi Komisyonu tarafından 2012 yılında hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda terörist Ercan'ın yer alması gündeme geldi.

Raporda Ercan'ın İzmir'de hapis yatarken 'gazeteci' olarak yer aldığı bildirildi.

Ercan'ın o dönem PKK - Örgüt üyeliğinden hükümlü olduğu ve İzmir'de cezaevinde olduğu belirtildi. Terörist Ercan'ın tutukluluk nedeninin gazetede muhabirlik yapması gösterildi.

CHP'Lİ ÖZEL: İĞRENÇ BİR ALGI OPERASYONU

Raporda Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte imzası bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel, raporun gündem yaratması üzerine basın toplantısı düzenleyerek tepkilere sert bir dille yanıt verdi. CHP'nin sosyal medyada çirkin bir saldırı altında olduğun savunan Özel, "iğrenç bir algı operasyonuna" niyetlenildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"CHP'nin 2012'de yaptığı 2013'te de kamuoyuyla paylaştığı o dönem tüm siyasi partilere yolladığımız ve halen daha referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var."

Raporun 2012'de hazırlandığını vurgulayan Özel, konuşmasını "188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok!" ifadeleriyle noktaladı.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, teröristin adının CHP'nin raporunda yer almasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. 'CHP'nin terör örgütlerine desteği var’ dediğimizde onlar kendilerini haklı çıkarmak için Cumhuriyet'i kuran kuvayi milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir."

