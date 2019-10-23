"Dilsiz"in Türkiye prömiyerine yoğun ilgi

Başrol oyuncularından Vildan Atasever, "Filmimizden size kalan neyse, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanırken bir diğer başrol oyuncusu Ozan Çelik de seyircilerden büyük alkış topladı.

Sanata, aşka ve değişen hayatlara dair bakış açısı sunan filmin konusu şöyle:

"Duvar ressamlığı ile sürdürdüğü hayatı, kendisine miras kalan hat malzemeleriyle değişen Sami, sanatın iyileştirici gücünü keşfeder. Sami, hat sanatını öğrenmek için zorlu bir hattat ustasından eğitim almaya başlarken bu süreç onun için hafızasıyla yüzleşmek zorunda kaldığı zorlu bir mücadele haline dönüşür."

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "7. Boğaziçi Film Festivali"nde 25 ülkeden 83 film sinemaseverlere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 25 Ekim'de sona erecek.

