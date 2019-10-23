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"Dilsiz"in Türkiye prömiyerine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Murat Pay'ın sanata, aşka ve değişen hayatlara dair bakış açısı sunduğu "Dilsiz" filmi, 7. Boğaziçi Film Festivalinde yoğun ilgiyle karşılaştı

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği "Dilsiz" filmi, Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Atlas Sineması'nda 7. Boğaziçi Film Festivali "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kapsamında yapılan gösterimin ardından, film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Murat Pay, salonun tamamen dolduğu gösterimdeki soru-cevap bölümündeki konuşmasına, seyircilere teşekkür ederek başladı.

Yapımın başarısında en büyük payın film ekibine ait olduğuna işaret eden yönetmen, filmin zamansal belirsizliğine ışık tutarak, hikayenin günümüzde geçtiğini söyledi.

Başrol oyuncularından Vildan Atasever, "Filmimizden size kalan neyse, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanırken bir diğer başrol oyuncusu Ozan Çelik de seyircilerden büyük alkış topladı.

- "Dokunaklı bir insan hikayesi"

Dünya prömiyerini 25'inci Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleştiren filmde Mim Kemal Öke de rol alıyor.

TRT ortak yapımcılığında çekilen ve yaklaşık 95 dakika süren "Dilsiz", dokunaklı bir insan hikayesini temel alıyor.

Sanata, aşka ve değişen hayatlara dair bakış açısı sunan filmin konusu şöyle:

"Duvar ressamlığı ile sürdürdüğü hayatı, kendisine miras kalan hat malzemeleriyle değişen Sami, sanatın iyileştirici gücünü keşfeder. Sami, hat sanatını öğrenmek için zorlu bir hattat ustasından eğitim almaya başlarken bu süreç onun için hafızasıyla yüzleşmek zorunda kaldığı zorlu bir mücadele haline dönüşür."

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "7. Boğaziçi Film Festivali"nde 25 ülkeden 83 film sinemaseverlere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 25 Ekim'de sona erecek.

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