Dilucu Sınır Kapısı'na tır parkı müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dilucu Sınır Kapısı'na 400 araçlık tır parkı yapıyoruz. Bununla sınır kapısı daha faal hale gelecek." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Kurum'u, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel ve kurum müdürleri karşıladı. Buradan beraberindekilerle Iğdır Valiliğine geçen Kurum, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik'te basına kapalı "İl Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Kurum, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır'ın tarım, doğal güzellikler ve turizmle öne çıktığını söyledi. - "İmar barışından faydalanan vatandaşların mağduriyetini giderdik" Iğdır'ın bölgede üç ülkeye sınırı olması hasebiyle tüm dillerin, dinlerin, ırkların ortak yaşadığı ve bu ortak yaşama duygusunun tüm Türkiye'ye örnek gösterildiği bir il olduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de 10,5 milyon vatandaşımızın faydalandığı imar barışından Iğdır'ımızda yaklaşık 23 bin 500 vatandaşımız faydalandı ve yapı kayıt belgelerini aldı. Artık tapu süreçlerini yürütüyoruz ve imar planlarını da yaparak vatandaşlarımızın oturduğu yerlerin tapularını vermek suretiyle mülkiyetini vatandaşlarımıza verme projesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Sosyal donatıların eksik olduğu, yolların dar olduğu, parkların olmadığı şehrimizdeki alanları da kısa zamanda rehabilite edip yaşanabilir bir mahalle, semt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda imar barışından faydalanan vatandaşlarımızın da mağduriyetini gidermiş olduk." Kurum, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in projelerine bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini belirterek, Zübeyde Hanım Bulvarı çevresindeki kentsel dönüşümü vatandaşların rızası çerçevesinde yürütmek istediklerini dile getirdi. - Millet bahçesi müjdesi Kentte Millet Bahçesi Projesi'ne başladıklarını hatırlatan Kurum, "Projeyi en kısa sürede yapıp, içinde millet kıraathanelerinin, yürüme ve bisiklet yollarının olduğu millet bahçesini en kısa sürede Iğdırlı vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Vatandaşımıza hizmet edecek, tüm birimlerin olduğu yeni Hükümet Konağı Projesi'ne ilişkin arsa tahsisini ve takas yöntemiyle ihale yapım sürecine ilişkin onayımızı verdik. Yeni hükümet binasını ilimize kazandırarak milletimize daha iyi şartlarda hizmet sunabilmenin önünü açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.