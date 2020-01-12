Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama

Aydın Nazilli'de 13 yaşındaki Dilvin Ak, geçtiğimiz hafta karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirmişti. Ak'ın dedesi Servet Akoğlan, torunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu düşündüğünü ve yanlış iğne vurulduğunu iddia etmişti.

Konuya ilişkin hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle yaşanılan olayda hayatını kaybeden kızımız Dilvin’ e Allah’ tan rahmet yakınlarına en kalbi duygularımızla başsağlığı dileriz. Kurumumuz, Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarımız bu yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, ailemizin yanlış bilgiler ile daha fazla üzülmemesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur. Hastamızın hastanemize başvurduğundaki tıbbi şikâyetleri dikkate alınarak ilk muayenesi sonrası gerekli tetkikleri ile de acil müdahalesi yapılmış, servise kabul edilmiştir. Hastamızın bize başvuru öncesi gittiği diğer sağlık kuruluşlarındaki tedaviler öğrenilmiş, tıbbi şikâyetleri ile tetkik sonuçlarına göre tedavisi düzenlenmiştir. Uzman hekimin kontrolünde ve bizzat hastanede gözetimde verilen tedavide gayret ve tüm çabalara rağmen hastamız ne yazık ki kaybedilmiştir. Hastamızın ölüm sebebinin belirlenmesi için ‘Adli Otopsi’ yapılmıştır.

Tüm tedavimize yönelik kayıtlar ilgili makamlara teslim edilmiştir.