KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının dimdik duruşunu gördünüz. İşte bu tarihe iz düşecek bir iş. Dimdik duran, gerçekleri haykıran bir Cumhurbaşkanı. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve fitne odaklarının bir an olsun durmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Cizre'ye gittiğinde buradaki vatandaşlarla sık sık bir araya geldiğini anlatan Özhaseki, burada hep gerçekleri dile getirmeye çalıştığını belirtti.

"PKK kim tarafından kurulmuş, FETÖ'yü kim kurmuş, desteklemiş her şey anlaşıldı artık." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cizre'de bir otel açılışında 50 metre aşağıda tel örgü vardı, öbür taraf Suriye. Şimdi o tel örgünün öbür tarafında ABD var. Dedim ki, 'Niye burada ABD, ne işi var, sizinle akrabalığı mı var?' Sizin çocukların eline silah verip dağa gönderiyorlar. Terörist oluyorlar, sonra da öldürülüyorlar. 'Bu ABD'liler bizim çocukların eline niye silah veriyor' diye niye sormuyorsunuz. 'Herhalde bu Bakan bilmiyor, biz özgürlük için buradayız, ABD de bunun için burada. ABD özgürlüğü geliştirecek, demokrasiyi geliştirecek' böyle mi diyorsunuz. Vallahi de billahi de ABD size günahlarını bile vermez, bitlerini, pirelerini vermezler size. Suriyeli 3 milyon mülteci buraya doğru geldi, Avrupa'ya gidecekti, tel örgüler çektiler. Fransa'da mültecilere su bile vermiyorlar."