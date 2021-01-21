Dimensity 1200 ve 1100 neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 1200 premium model olarak öne çıkıyor. İşlemci biriminde 1+3+4 şeklinde bir çekirdek kombinasyonu bulunuyor. 3.0 GHz A78 çekirdeğe üç adet 2.6 GHz A78 çekirdeği ve dört adet 2.0 GHz A55 çekirdek eşlik ediyor. Dimensity 1000 Plus’ta böyle bir çekirdek dizilimi söz konusu değil. Ana çekirdek olarak 2.6 GHz A77 bulunuyor. 3.0 GHz A78’in bu çekirdeğe kıyasla yüzde 20 oranında performans artışı sağladığı belirtiliyor. Genel CPU performansındaki artışın ise yüzde 22 seviyesinde olduğu ifade edildi.

DİMENSİTY 1100 ÖZELLİKLERİ

Dimensity 1100 dört tane 2.6 GHz Cortex-A78 çekirdeğe sahip. Diğer modele kıyasla daha yüksek hızlara çıkamıyor. Ancak cihaz, mimarisi sayesinde hem tek hem de çok çekirdek performansında Dimensity 1000+’a karşı daha avatajlı olabilir. Dimensity 1200 ve 1100’de aynı grafik işlemci birimi (GPU) kullanılıyor. Her iki platformda da dokuz çekirdekli Mali-G77 mevcut. AV1 videonun donanımla desteklenmesi de MediaTek’in yeni işlemcilerinin önemli özellikleri arasında bulunuyor.

Her iki telefon da Night Shot’ı işlemede yüzde 20 daha hızlı ve panoramalar için özel Gece Modu’na sahip. Realme, Xiaomi, Vivo ve Oppo dahil olmak üzere birçok şirket MediaTek’in yeni Dimensity 1200 ve 1100 yongalarını kullanmak için sıraya giriyor. Bu yeni işlemcilere sahip telefonlar ise mart ayının sonunda, nisan ayının başında çıkacak.

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