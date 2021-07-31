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Dimensity 700 yongası ile kendisini farklılaştırıyor

31.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi Note 10 5G’de yer alan Dimensity 700, 7nm olarak üretilen bir çipset ve 8nm üretim sürecinden çıkan rakipleriyle kıyaslandığında, %28’e kadar güç tasarrufu mümkün kılıyor.

Dimensity 700 yongası ile kendisini farklılaştırıyor

7nm, güç tasarrufunun yanında yüksek çalışma performansı anlamını da taşıyor. Ek olarak, çift 5G sim desteği ve entegre modem desteği sayesinde oldukça iyi bir performans sunabiliyor. Firmanın belirttiğine göre bu telefon, sektördeki en uygun fiyatlı 5G akıllı telefon.

Ayrıca, telefonda 4GB LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 128GB dahili depolama mevcut. Yani çalıştırma ve depolama tarafında da iyi bir performans söz konusu.

REDMİ NOTE 10 5G 6.5 İNÇ EKRANLA GELİYOR

Telefonun ekranı, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve 2400×1800 çözünürlük sunuyor. Ayrıca 90Hz ekran yenileme hızı, göz konforu modu ve maksimum 1100nit parlaklık seviyesi sunabiliyor.

Tüm bunların anlamı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, gayet net ve akıcı görüntülerin sunulabiliyor olması. İster bir şeyler izliyor olun, ister bir şeyler okuyor olun, isterseniz de bir şeyler oynuyor olun. Hem görüntüleme hem de dokunuşlara verilen cevaplar tarafında ekranın performansından memnun kaldık.

ÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi bulunuyor: 48+2+2MP.

Kameralar özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Tabii ister bokeh efektli portreler çekin, isterseniz de yakın planda makro çekimler gerçekleştirin, pek çok seçeneğiniz var.

Ön taraftaki 8MP kamera da selfie’ler ve internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü görüşmeler için ideal.

Hem ön hem de arka kameralarla 1080p 30FPS videolar çekebildiğinizi de belirtelim.
Redmi Note 10 5G, 5000mAh değerde pile sahip ve bu pil, tek şarj ile normal kullanımda 2 günü görmenizi sağlıyor. Ayrıca 18w hızlı şarj desteği sunduğunu da eklemek lazım.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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