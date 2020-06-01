HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Edirne sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii’nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi.

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı.

Bu sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.

Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti.

Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Ermenistan Başbakanı koronavirüse yakalandıErmenistan Başbakanı koronavirüse yakalandı
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye korona karantinası

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye korona karantinası

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı koronavirüse yakalandı

Ermenistan Başbakanı koronavirüse yakalandı

Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı

Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

ABD'de gerilim tırmanıyor! Başkent'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.