HABER

"Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:32 | Son Güncelleme

İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen törende, üç dalda ödül verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "2019 Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Müdürü Dr. Nadia Tunsu, törende, ilk defa gerçekleşen etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Evrensel bir şahsiyeti olan Kantemiroğlu'nun hem uluslararası hem de yerel halk tarafından tanınması gerektiğini vurgulayan Tunsu, şöyle konuştu:

"Kantemiroğlu'nun bu anılmayı, tanınmayı hakkettiğini düşünüyoruz. Ayrıca Dimitri Kantemiroğlu ödüllerinin iki kültür arasında diyaloğun sağlanmasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Adını taşıyan ve anısına kurulan Romen Kültür Merkezinin, bu değerli Romen Prensin ününü yeniden canlandırması, tarihteki yerini yeniden doğrulamasını arzu ediyoruz."

Ödül töreninin en önemli hedefinin, Romen kültürünün ve medeniyetinin tanıtımına katkı sağlayanları takdir etmek olduğunu belirten Tunsu, şunları kaydetti:

"İlkini bu yıl düzenlediğimiz ödül töreninde, Romen dili, kültürü, müziği ve özellikle Kantemiroğlu ile ilgili çalışmalar yapmış 3 kişiye ödül vermeyi kararlaştırdık. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Romanya kültürünü ilgi çekici hale getirecek tüm akademik çalışmaları da bu kapsama almayı hedefliyoruz."

- Üç dalda ödül verildi

Beyoğlu'ndaki kültür merkezinde gerçekleştirilen törende, ödüller Romen-Türk tarihi ilişkileri araştırmalarındaki katkılarından ötürü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Kantemiroğlu'nun müziğine ilişkin çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehtap Demir ve Çağdaş Romen edebiyatının Türkiye'de tanıtılması ile ilgili katkılarından dolayı Kalem Edebiyat ajansının yöneticisi Nermin Mollaoğlu'una takdim edildi.

Ödül törenininden sonra Sazedenler Müzik Topluluğu'nun hazırladığı, eski Türk müziği ile Kantemiroğlu bestelerini içeren mini konser verildi.

- Dimitri Kantemiroğlu

Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan Eyaletinin Beyi, Romen asıllı tarihçi ve yazar Kantemiroğlu, 22 yılını İstanbul'da geçirdi. 18. yüzyıl Türk musikisinin en önemli bestecilerinden olan Dimitri Kantemiroğlu, Doğu ve Batı kültürlerinin buluşmasında büyük bir rol oynadı.

Her iki kültürün felsefesine ve sanatına da hakim olan Kantemiroğlu, eserleriyle İstanbul'un kültür hayatına kalıcı izler bıraktı. Kendi icadı olan nota sistemi ile birçok klasik besteyi yok olmaktan kurtaran Kantemiroğlu, Türk musikisi makamlarıyla şarkılar besteledi. Kantemiroğlu, ileri yaşlarını da Osmanlı kültürünü Batı'ya tanıtmakla geçirdi.

Kantemiroğlu, Türk müziğinin yanı sıra tarih, siyaset, felsefe ve din konularında da birçok kitap yazdı.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!
Beşiktaş’ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladıBeşiktaş’ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2019 Dimitri Kantemiroğlu İstanbul Romen Kültür Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.