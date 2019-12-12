İSTANBUL (AA) - İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "2019 Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Müdürü Dr. Nadia Tunsu, törende, ilk defa gerçekleşen etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Evrensel bir şahsiyeti olan Kantemiroğlu'nun hem uluslararası hem de yerel halk tarafından tanınması gerektiğini vurgulayan Tunsu, şöyle konuştu:

"Kantemiroğlu'nun bu anılmayı, tanınmayı hakkettiğini düşünüyoruz. Ayrıca Dimitri Kantemiroğlu ödüllerinin iki kültür arasında diyaloğun sağlanmasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Adını taşıyan ve anısına kurulan Romen Kültür Merkezinin, bu değerli Romen Prensin ününü yeniden canlandırması, tarihteki yerini yeniden doğrulamasını arzu ediyoruz."

Ödül töreninin en önemli hedefinin, Romen kültürünün ve medeniyetinin tanıtımına katkı sağlayanları takdir etmek olduğunu belirten Tunsu, şunları kaydetti:

"İlkini bu yıl düzenlediğimiz ödül töreninde, Romen dili, kültürü, müziği ve özellikle Kantemiroğlu ile ilgili çalışmalar yapmış 3 kişiye ödül vermeyi kararlaştırdık. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Romanya kültürünü ilgi çekici hale getirecek tüm akademik çalışmaları da bu kapsama almayı hedefliyoruz."