Din adamı koronavirüs hastalarına iyileşeceklerini söyleyip esans koklattı!

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkan olayda, kendisini din adamı olarak tanıtan adamın esans koklattığı hastalar 3 gün sonra hayatını kaybetti. Yaşananların ardından din adamı ile ilgili hastaların hayatını tehlikeye attığı yönde karar çıkarıldı. Kararın ardınan harekete geçen güvenlik güçleri, din adamını bulmak için uğraşıyor.

İran’da kendini din adamı olarak tanıtan bir Murtaza Kohinsal, hastaneye girerek buradaki koronavirüs (Kovid-19) hastalarına kendi yaptığı ve adını "peygamber kokusu" koyduğu esansı koklattı.

İran medyasında yer alan habere göre ülkenin kuzeyindeki Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, buradaki hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini söyledi.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anzali Savcılığı, Kohinsal hakkında hastaların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

ESANS KOKLATTIĞI KİŞİ KURTULAMAMIŞTI Yerel medyada yer alan bilgiye gören Kohinsal, daha önce bir hastaya mucize ilaç olarak tanıttığı "peygamber kokusunu" koklattı, ancak hasta 3 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kendi sosyal medya hesabından hastaneye yaptığı ziyareti paylaşan İranlı din adamının hastalardaki maskeleri çıkararak burunlarından içeriye esans damlattığı görülüyor. Bu sırada hastalara "iyileşeceksiniz" mesajı veriyor.