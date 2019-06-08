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Din değiştirmek sığınma için yardımcı olmadı

08.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) 2019 yılında din değiştirerek yapılan iltica başvurularının neredeyse tamamını reddettiği bildirildi.

Din değiştirmek sığınma için yardımcı olmadı

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde Cumartesi günü yayımlanan bir habere göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) 2019 yılında din değiştirerek yapılan iltica başvurularının neredeyse tamamını reddetti.

Haberde dairenin, bu yıl başından Nisan ayının sonuna kadar Almanya’ya bu şekilde yapılan sığınma başvurularından sadece yüzde 1,4'ünün kabul edildiği bilgisine yer verildi. Haberde bu vakalarda, Dublin kuralları uyarınca ilk giriş yaptığı ülke Almanya olmadığı için aslında başka bir AB ülkesinin sorumlu olduğu kaydedildi. Bu oranın 2018 yılında yaklaşık yüzde 12 olduğu belirtildi.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan habere göre, BAMF 2019'un ilk dört ayında bu tip başvurulardan sadece ikisini kabul etti, 145 başvuruyu ise reddetti.

Kilise ilticası olarak da bilinen uygulamanın detaylarıyla ilgili federal yönetim ve kiliseler arasında 2015 yılında bir uzlaşma sağlanmıştı. Buna göre kiliseler her vakayı yetkililere bildiriyor ve bunlar için özel birer dosya hazırlıyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise bu dosyaları yeniden inceliyor. Geçen yıl uygulama sıkılaştırılmış, bu durum kiliseler tarafından eleştirilmişti. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise kiliselerin vakaların yarısı için dosya tutmadığını savunuyor.

Kilise ilticaları 2015'ten bu yana iki kattan fazla arttı. Kilisede Sığınma adlı derneğin verdiği bilgilere göre, bu yolla toplam 422 vakada 671 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bunların 375'i Dublin kuralları çerçevesinde değerlendiriliyor.

dpa/BW,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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