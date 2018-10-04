Din Görevlileri Buluşması

"Edebiden Muhammed dememiştir. Olur ya, layık olmaz. Daha sonra Mehmet de dememiş yumuşatmış. Mehmet ismi yumuşatılmış hali ile kullanılır. Muhammed'i pek kullanmaz. Mehmetçik sevimli küçük Mehmet anlamına askerine de gelmiş Mehmetçik adını vermiş. Şu hassasiyete bak. Böyle müeddep bir millet. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde bu yok. Sadece bizde var. İşte bu şehit olanlar, bizim Mehmetçiklerimiz. Bunlar, bizim bu tür yavrularımız. Bu millet, inanca verdiği önemi, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' mısralarıyla, İstiklal Marşı'na nakşetmiş bir millettir."

Din, ilim, ahlak ve adaletin milleti ayakta tutan dört taşıyıcı sütun olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu millet, asırlar boyunca İlayı Kelimetullah'ın sancaktarlığını yapmış bir millettir." dedi.

Başkan Erdoğan, Avrupa'dan Afrika'ya kadar cenk meydanlarını "Allah Allah" nidaları ile inleten bir ecdadın torunları olduklarını belirterek, Türklerin Kudüs'e, Mekke ve Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören, şeref kabul eden bir millet olduğunu vurguladı.

Şimdiye kadar ne içeriden ne de dışarıdan "namahrem ellerin inanca kast etmesine" müsaade etmediklerini aktaran Erdoğan, en zor zamanlarda bile ezana, bayrağa, Kur'an-ı Kerim'e ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatana sahip çıktıklarını bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca, kendimizle beraber komşularımızdan başlayarak tüm İslam dünyasının dertleriyle sıkıntılarıyla hemhal olduk. Yeri geldi, 1863'te Ebubekir Efendi gibi bir alimi irşad için 10 bin kilometre ötedeki Cape Town şehrine yani Güney Afrika'ya gönderdik. Şu ecdada bak. Yeri geldi, Sultan 2'nci Abdülhamid döneminde, Müslüman azınlıklar cehalete mahkum edilmesinler diye Makedonya'dan Pekin'e kadar Hamidiye Medreselerini açtık. Osmanlı çınarının gölgesinde sadece kendi tebaası değil, dünyanın dört bir ucundaki milyonlarca Müslüman da huzur, emniyet, güven buldu. Bu çınarın o müşfik kolları, çöküş döneminde dahi her türlü imkanı zorlayarak, sınır ve mesafe tanımadan mazlumlara sahip çıktı. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bu değerleri, bugün de baş tacı ediyoruz. Bizi biz yapan, Türk milletini yüzyıllardır dimdik ayakta tutan hasletlerinin bunlar olduğunu çok iyi biliyoruz."