HABER

Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.Etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan diken din görevlileri ağaç ve ormanın önemine dikkat çekti.Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Koç, etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikildiğini söyledi.

Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan diken din görevlileri ağaç ve ormanın önemine dikkat çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Koç, etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikildiğini söyledi.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
İsrail’de halkalanmış, Sivas’ta yaralı bulunduİsrail’de halkalanmış, Sivas’ta yaralı bulundu
Başkanlar Arapgir’de Fırat’ı konuştuBaşkanlar Arapgir’de Fırat’ı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı! Arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de facia! Arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.