HABER

Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:15 | Son Güncelleme

Amasya İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, fidan dikim töreninde Mehmetçiğe selam göndererek Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.Fidan dikim töreninde bir araya gelen din görevlileri, ormancılar, genç hafızlar ve hafız adayları, Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun “Her Türk asker doğar,” “Mehmetçiğe selam olsun”, “Ordumuz muzaffer olsun” sözlerini hep bir ağızdan söyleyerek Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler.

Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Amasya İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, fidan dikim töreninde Mehmetçiğe selam göndererek Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Fidan dikim töreninde bir araya gelen din görevlileri, ormancılar, genç hafızlar ve hafız adayları, Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun “Her Türk asker doğar,” “Mehmetçiğe selam olsun”, “Ordumuz muzaffer olsun” sözlerini hep bir ağızdan söyleyerek Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler. Ormancıları da unutmayan İl Müftüsü Keşvelioğlu, “her Türk ormancıdır” demeyi de unutmadı. Atılan destek sloganlarının ardından 650 fidan toprakla buluşturuldu.

Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
53 köyde eğitime 3 gün ara verildi53 köyde eğitime 3 gün ara verildi
400 bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedal bastı400 bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedal bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' çağrısı!

Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.