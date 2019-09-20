HABER

Din görevlilerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:41 | Son Güncelleme

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri, Diyarbakır annelerine destek vermek için yola çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek için yola çıktı.

İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyesi 45 din görevlisi ile birlikte İstanbul'dan Diyarbakır'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Dernek olarak her türlü yoksulluğa rağmen bin bir meşakkatle büyüttükleri evlatlarına bir an önce kavuşmak isteyen anaların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kaçar, "Bu noktada İstanbul Din Görevlileri Derneği olarak terörle mücadele tarihinin en anlamlı başkaldırısı olan bu Diyarbakır analarının haklı mücadelesine destek veriyoruz. Dağa götürülen evlatların bir an önce annelerine teslim edilmesine katkı sunmak için cumartesi günü anneleri ziyaret edeceğiz." d iye konuştu.

Kaçar, ziyarette din görevlileri ile birlikte basın açıklamasında bulunup dua edeceklerini kaydetti.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Malatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonMalatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Din Görevlileri Derneği

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

12 tanık ifadesini değiştirdi!

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Annesini, üvey babasını ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da aile katliamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.