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Din görevlilerinden 'Dünya Engelliler Günü' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesinde, müftülük personeli tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle klip hazırlandı.  Zara Müftülüğü ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan klipte ilçe protokolü ve Zaralılar, işaret diliyle Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Yasin KIRAS/ZARA (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Zara ilçesinde, müftülük personeli tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle klip hazırlandı.

Zara Müftülüğü ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan klipte ilçe protokolü ve Zaralılar, işaret diliyle Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Klipte Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz, kurum müdürleri ve esnaf ile ilçe sakinleri yer aldı. Toplam 2 dakikalık klipte ilçe yöneticileri, mesajlarını işaret diliyle verdi.

Klip hakkında bilgi veren müftülük personeli ve Zara Gençlik Koordinatörü Enes Kuzu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret dilini kullanarak bir proje yapalım dedik. Bu projeyi de kaymakam beye sunduk. Kaymakam bey de toplumun bütün dinamiklerini de işin içine katıp esnafla kurum amirleriyle beraber yapabileceğimizi söyledi. Bizler de bu fikri değerlendirerek böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Müftülük personeli ve İlçe Gençlik Koordinatörü Fatih Türk ise "İlk önce çekimlerimizi yaptık. Bu çekimleri en son kaymakamlıkta bitirdik. Özel eğitime muhtaç çocukları da kaymakamlığa getirerek birlikte 'Sevgi bütün engelleri aşar' diye klip hazırladık. Güzel bir program oldu. Bugün her insan birer engelli adayıdır. Farkındalık yapılması açısından böyle bir projeyi yaptık. Zara Müftülüğü ve Zara Gençlik Merkezi Engelli Koordinatörlüğü olarak daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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