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Din görevlilerinden kan bağışı

16.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve beraberindeki din görevlileri, Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına destek verdi.Merzifon İlçe Müftülüğü Şubat ayı mutat toplantısının ardından, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve din görevlileri, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracında kan bağışında bulundu.

Amasya’nın Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve beraberindeki din görevlileri, Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Merzifon İlçe Müftülüğü Şubat ayı mutat toplantısının ardından, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve din görevlileri, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracında kan bağışında bulundu. İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan bağış sonrası yaptığı konuşmasında, pandemi sürecinde kan bağışlarının azaldığına ve kan ihtiyacının her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ederken, kan bağışının sağlık açısından da önemine vurgu yaptı. Pehlivan, vatandaşlara kampanyaya destek vermesi için çağrıda bulundu.

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