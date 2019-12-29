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  4. Din görevlilerine "İzci Liderliği Temel Kursu" verildi

Din görevlilerine "İzci Liderliği Temel Kursu" verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:34 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak: -"Amacımız, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmek"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğiyle 23-29 Aralık tarihleri arasında Beykoz'da "İzci Liderliği Temel Kursu"na katılan 123 din görevlisinin bayrak töreni yapıldı.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, din görevlilerinin gönüllülük ilkesiyle davet edildiğini, onların da gönüllü olarak kursu kabul ettiğini söyledi.

Albayrak, "Türkiye'de ilk defa, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tarihinde Türkiye İzcilik Federasyonumuz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Sosyal Kültürel İçerikli Daire Başkanlığımız 81 ilimizden 123 din gönüllüsü olarak bugün buradayız. Bir derdimiz var. Projemizin adı belli. Gençliğe değer. Bir imama en az 10 genç zimmetlemek istiyoruz. Amacımız, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmek." diye konuştu.

Din görevlileri olarak vatan söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da selalar okuduklarını, yine gerekirse dağları taşları aşarak din ve ezan uğruna can vereceklerini kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Milli mücadelenin en ön saflarında milletin manevi orduları olarak hayatında dini rehberlik alanında var oluruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Bu emaneti hakkıyla taşıyıp, milletimize manevi rehber olmayı nasip etsin. Burada izci disiplini, samimiyeti, ihlası ile camilerimize hizmet yerlerimize döndüğümüzde burada öğrendiklerimizi gençlerimize öğretmenin gayreti içerisinde olacağız. Toplamda 730 KYK yurtları gibi alanlarda manevi destek uzmanımız var. Sağlık Bakanlığının 120 hastanesinde hocalarımız görev yapıyor. 583 arkadaşımız cezaevlerinde görev yapıyor. 1500 hocamız daha göreve davet edildi."

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da çocuklar ve gençler üzerinde 100 yıldan fazla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü kaydederek, "Başörtülü kızlarımız izcilik yapamazlardı. Çocuklarımızı gerçekten yetiştireceksek örnek olmalıyız. Tabiat başlı başına tedavi edicidir. Biz bu yöntemi çocuk ve gençler üzerinde etkili kılmaya çalışıyoruz. Tekkelerin kötü bir yere kurulduğunu gördünüz mü? Tasavvuf ehli olanlar hep tabiatın en güzel yerini seçmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Törene İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Beykoz Müftüsü Ali Efe ve vaizler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzci Liderliği Temel Kursu

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