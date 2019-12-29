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  4. Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Albayrak, oylama öncesinde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarına oy veren Albayrak'ın spor kategorisindeki tercihi ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" adlı fotoğrafı oldu.

Bünyamin Albayrak, oylama sonucunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhabir ve foto muhabirlerinin çok zor şartlarda çalıştığını, bazen kendi hayatlarını hiçe sayarak millete hatta dünyaya haber ulaştırmanın derdinde olduklarını söyledi.

Bu vesileyle görevi başında şehit olan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı rahmetle anan Albayrak, tüm AA çalışanlarına da teşekkür etti.

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Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin A

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