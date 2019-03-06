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"Din hizmetlerinde büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş: "Merkezden mezun olanlar müftü, vaiz ve üstü görevlere atanıyor. Eğitim olarak medrese ile modern usulün bir araya getirilmesi şeklinde bir tedrisat yaptığımızı düşünebiliriz" - "Din hizmetlerinde büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Diyarbakır'da hizmet veren Dini Yüksek İhtisas Merkezi müftü ve vaizlerin yetişmesini sağlıyor.

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 9 yerde bulunan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden birinin de Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Geçici hizmet binasında 2014'ten beri faaliyet gösteren merkezin geçen yıl yeni yerleşkesine taşındığını bildiren Çatmakaş, merkezde eğitim için seçilen kursiyerlerin ilahiyat mezunu ve Diyanet İşleri Başkanlığında çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini belirtti.

Merkezde kursiyerlere 33 ay boyunca Arapça ağırlıklı eğitim verdikten sonra mezun ettiklerini aktaran Çatmakaş, "Merkezden mezun olanların müftü, vaiz ve üstü görevlere atanıyor. Eğitim olarak medrese ile modern usulün bir araya getirilmesi şeklinde bir tedrisat yaptığımızı düşünebiliriz." dedi.

Eğitim kadrosu ve alt yapı çalışmasının tamamlanmasıyla 500 kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduklarını dile getiren Çatmakaş, merkezde 195 kursiyerin eğitim gördüğünü bildirdi.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi yerleşkesinin 50 dönümlük bir alana kurulduğunu, eğitim binasının yanı sıra, 500 kişilik konferans salonu ile 150 kişilik pansiyon bulunan alanda cami ve lojmanların da yapılacağını ifade eden Çatmakaş, şunları dile getirdi:

"Sosyal aktivite olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz bize bir halı saha yaptı. Diyanet İhtisas Merkezleri içerisinde bir ilk oldu. Basketbol ve voleybol sahalarını da düşünüyoruz. Bunların yanında gezi programlarımız oluyor. Burada eğitim gören kişiler Ankara'dan merkezi sistemle seçiliyor. Eleman ve kursiyer sayısı olarak tam kapasiteyle çalışmaya başladığımızda inşallah hem Diyarbakır'a hem de bölge illerimize cami hizmetleri başta olmak üzere din hizmetlerinde büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yarın Diyarbakır'da temaslarda bulunacağını aktaran Çatmakaş, kendisinin merkezi de ziyaret edeceğini ifade etti.

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