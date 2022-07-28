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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'fetva' açıklaması

28.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan ticaret ile ilgili bir fetvada geçen ifadeler sosyal medyada gündem olmuştu. Fetva ile ilgili kuruldan yeni bir açıklama yapılarak hadis-i şerifin bağlamından kopartıldığı ifade edildi ve dikkatli ve özenli olunması çağrısında bulunuldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'fetva' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşınmasına ilişkin bir açıklama yaparak, bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi özenli ve dikkatli olmaya davet etti.

Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün, Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından 2017 yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşınması üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir:

"FİYATLARIN AŞIRI YÜKSELTİLMESİNİ ENGELLEYECEK BAZI TEDBİRLERE İZİN VERİLMİŞTİR"

Usul olarak, hadis rivayetleri, diğer deliller ile birlikte ve bağlamı dikkate alınarak anlaşılmalıdır. “Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır” şeklinde nakledilen rivayette kastedilen, 2012 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanan “Hadislerle İslam” adlı eserde açıklandığı üzere şudur: Hz. Peygamber, ticârî işlemlerde spekülasyona, belirsizliğe ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açacak her tür muameleye mâni olduğu ve fiilî tedbir aldığı hâlde, fiyat konusunda sınırlama getirmeyi uygun bulmamıştır. Zira fiyatların sınırlandırılması, şehir dışından Medine çarşısına mal getirerek satan tüccarların, kendilerine başka pazarlar aramasına sebep olacak, dolayısıyla Müslüman şehir halkının sıkıntı yaşaması ve karaborsacılığa yenik düşmesi gibi bir sonuç oluşturabilecekti. Savaş şartlarının etkisini gösterdiği Medine çarşısını bir kez daha altüst edebilecek bir uygulama olacağı gerekçesiyle Hz. Peygamber’in kaçındığı fiyat sınırlaması, sonraki yüzyıllarda İslâm toplumlarında ortaya çıkan yeni şartlar doğrultusunda yeniden gündeme getirilmiş ve fiyatların aşırı derecede yükseltilmesini engelleyecek şekilde tedbirler alınmasına izin verilmiştir. İslâm alimleri, doğuracağı neticeler açısından bu uygulamanın, Hz. Peygamber’in dikkate aldığı maksatlara uygun olduğunu belirtmişlerdir. (Hadislerle İslam, V, 114.)

"ÖZENLİ VE DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca üzülerek belirtelim ki, ‘İslam dininin kesin bir kâr haddi koymadığının ve bunu piyasa şartlarına bıraktığının’ anlatıldığı cevap, bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşınmıştır. Yüce dinimiz İslam’ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
din işleri yüksek kurulu
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