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  4. Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan "Sosyal Konut Projesi" tartışmalarına yanıt

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan "Sosyal Konut Projesi" tartışmalarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Sosyal Konut Projesi"nden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ tarafından uygulanan “Sosyal Konut Projesi” ile ilgili görüşü üzerine çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada; kurulun öteden beri vermiş olduğu fetvalarında; İslam’da faizin kesin olarak haram kılındığını açıkça ifade edildiği belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Sosyal Konut Projesi"nden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ tarafından uygulanan “Sosyal Konut Projesi” ile ilgili görüşü üzerine çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada; kurulun öteden beri vermiş olduğu fetvalarında; İslam’da faizin kesin olarak haram kılındığını açıkça ifade edildiği belirtildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan “Sosyal Konut Projesi” özelinde vatandaşlardan gelen yoğun sorular sebebiyle Din İşleri Yüksek Kurulu’nun söz konusu projenin dini hükmünü bütün boyutlarıyla değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz, halkımızla paylaştığı görüşünde; öncelikle faizin kesin olarak haram kılındığını, konut veya araç satın almak için faizli kredi kullanmanın caiz olmadığını çok açık ve kesin bir dille belirtmiştir. Bahse konu projenin, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal proje olduğu kanaatine ulaşmış ve bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varmıştır. Zira faiz, taraflardan birinin, sözleşmede karşılığı olmayan bir fazlalığı şart koşması ve bununla haksız bir kazanç elde etmesidir. Oysa bu projede devletin, verdiği borçtan kâr etmek gibi bir amacı olmadığı gibi aksine peşin verdiği paranın yıllar sonra değer olarak daha düşük bir şekilde tahsili söz konusudur. Dolayısıyla İslam’ın haksız kazanç olarak gördüğü ve kendisine şiddetle savaş açtığı faiz, bu sosyal konut projesinde sonuç itibariyle gerçekleşmemektedir" denildi.
Açıklamada, Kurulun daha önce de devletin yatırımları teşvik etmek, istihdam sağlamak ve kalkınmayı temin etmek amacıyla verdiği teşvik kredilerinin, şartlarına uygun bir şekilde alınıp kullanılmasının caiz olduğu ve bunun faiz kapsamında değerlendirilmeyeceği yönünde de görüş bildirdiği kaydedilirken,"Kurulumuzun dar gelirli vatandaşlarımızın devlet desteğiyle ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ’nin Sosyal Konut Projesi özelindeki son görüşü de bu kapsamda görülmelidir. Söz konusu görüş üzerinden Başkanlığımızın ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun faize cevaz verdiği veya devlet bankalarından alınan faizli kredilerin caiz olduğunu söylediği iddiası asılsız olduğu kadar Kurumlarımızı yıpratma amacı taşıyan iyi niyetle bağdaşmayan bir algı operasyonu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu akşam saat 22.00’de Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz tarafından Diyanet TV’de detaylı açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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