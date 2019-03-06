Din istismarıyla mücadelede ikinci seferberlik başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din istismarıyla mücadele konusunda ülkemizin 81 ilini ziyaret ettik. İnşallah bu seferberliğin ikincisine başlayacağız. Milletimizi doğru dini bilgiyle donatmak en başta bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" başlığıyla bir otelde düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi'nin değerlendirme oturumuna katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve dışında her geçen gün hizmet alanları ve çeşitliğinin arttığını, tüm personelin seferberlik ruhuyla çalıştığını görmenin kendisini memnun ettiğini kaydetti.

Özellikle yaklaşık 2 yıldır din istismarı konusunda ciddi mücadele ettiklerine işaret eden Erbaş, "Din istismarıyla mücadele konusunda ülkemizin 81 ilini ziyaret ettik. İl müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, hepiniz bu seferberlikte yer aldınız. İnşallah bu seferberliğin ikincisine başlayacağız. Milletimizi doğru dini bilgi ile donatmak en başta bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.