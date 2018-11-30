Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Karabağlar'da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye fiziksel ve sözlü cinsel tacizde bulundu. İddiaya göre, Çetin O. ders sırasında H.Ü’ye ileride ne iş yapmak istediğini sordu, H.Ü de "Dansçı olmak istiyorum" cevabını verdi. H.Ü ile koridorda karşılaşınca öğrenciyi odasına çağıran Çetin O., cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü. dans etmek istemediğini belirterek, itiraz etti ve bağırmaya başladı. Olayın üzerine diğer öğretmenler de Çetin O.’nun odasının önüne geldi. H.Ü’nün olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

İhbar üzerine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi. Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi.