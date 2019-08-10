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Din Şurası yönetmeliği Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

İlmi yeterlikleri ve din hizmetleriyle tanınmış kişilerin katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek hizmetlerin stratejisi ve geliştirilmesi konusunda görüş oluşturacak Din Şurası'nın kuruluş, toplantı ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

İlmi yeterlikleri ve din hizmetleriyle tanınmış kişilerin katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek hizmetlerin stratejisi ve geliştirilmesi konusunda görüş oluşturacak Din Şurası'nın kuruluş, toplantı ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığını üstlendiği Şura, Başkanın kararlaştıracağı tarih ve yerde 5 yılda bir toplanacak. Başkanlık, gerek gördüğünde herhangi bir süreye tabi olmaksızın Şura'yı toplayabilecek.

Şura'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından da temsilciler bulunacak.

Başkan tarafından yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek ilmi yeterliği olan kişiler de Şura'ya "davetli" sıfatıyla katılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 633 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesine dayanılarak hazırlan yönetmelikte, Şura'nın amaç, dayanak, tanımlar, kuruluş, gündem, toplanma, divan, sekretarya ve çalışma esasları ile diğer hükümler yer alıyor.

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Din Şurası yönetmeliği Resmi Gazete

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