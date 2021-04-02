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Dinamit patladı zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı

02.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu.

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Zonguldak’ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti. Ekipler araçta bir kişinin daha bulunduğu söylenmesi üzerine araçta ve çevrede arama tarama çalışması yaptı. Ancak herhangi birine ulaşılamadı. Olay anında denizde dalgıçlık yapan sporcu yaşanan olayı saniye saniye anlattı.
Edinilen bilgiye göre, Kapuz Mahallesi Tersane mevkiinden Zonguldak istikametine giden Cafer Aygün idaresindeki 67 DC 770 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metreden denize uçtu. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürdü. Kaza sonrası Sahil güvenlik ekipleri denizde dalgıçlarla araç içinde arama yaptı. Araca bağlanan halatlarla deniz dibinden çıkartılamaya çalışan araç yoğun bir çabaya rağmen çıkartılamadı.

“Dinamit patladı zannettim”
Olayın yaşandığı sırada denizde dalgıçlık yapan serbest dalış sporcusu Zafer Özmen, yaşanan olayı saniye saniye anlattı. Kazanın yaşandığı anda dinamit patladığını zannettiğini ifade eden Özmen, "Serbest dalış sporuyla ilgileniyorum. Arkadaşımla spor yapmak amaçlı suya girdik. Dalışa başladık. Bir iki dakika sonra ses duyuldu. Baktım araba denize düşmüş. Biz o sıra sudaydık. Dinamit patlamış gibi bir ses duyduk. Baktık araba düşmüş zaten gördüğümüzde. Şahıs suyun üstündeydi. 25 metre solumuzdaydı. Araç şoförü zaten düştüğü an arabadan sanırım ayrıydı. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonra ambulans ve polis gerekli yerleri aradık. Ulaşım baya bir zor alandı. Yukarıda önceden köprü vardı. Herhangi bir ulaşım yok. Buradan ulaşım da epey uzun sürüyor. Ben zaten suyun altındaydım. Arkadaşım yukarıdaydı. Denizin üstüne çıktığımda arkadaşımın bağırdığını duydum. O tarafa geçtim. Biraz panik vardı” şeklinde konuştu.
Olayın yaşandığı bölgeye ulaşımın zor olduğunu ifade eden Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Pınar, "Gelen yadım ekipleri yol olmadığı için gelemediler. Ben oradan aşağıya vatandaşların sorununu çözmek amacıyla merdiven yapılmasını söyledim. Yetkili kişilere ilettim. Yaz günü boğulan insanlar da oluyor. Ambulans gelip alma şansları yok. Mesafenin ne kadar uzak olduğunu herkes görüyor. Oraya inen merdiven yapılırsa görevlilerin erken müdahale etme şansı olur. Bunlar sadece çocuklar düşmesin diye yapılan korkuluklar. Daha güçlü bir bariyer yapılabilir. İnsanların ve araçların aşağıya düşmemesi için korkuluk yapılabilir" diye konuştu.

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