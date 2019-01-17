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Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 08:24 | Son Güncelleme

ABD’nin New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin üzerinde yer alan eski bir köprü olan Tappan Zee, kontrollü şekilde yıkıldı. Köprünün dinamitle yıktırılması süreci, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kontrollü şekilde yıktırılan bina ile köprülerin etkileyici görüntüleri...

Bina ve köprüleri böyle yıktılar

Çin'in Hainan eyaletindeki Haikou kentinde dinamitle yıktırılan çok katlı bina.
ABD'nin Florida eyaletindeki Harbour House otelinin kontrollü bir şekilde yıktırılması anı.
ABD'nin Seattle kentinde 1976'de inşa edilen Kingdome Stadyumu'nun dinamitle yıktırıldığının görüntüsü.
Hindistan'ın Ramagundam kentindeki eski elektrik santralının yıktırılması sürecinden bir kare.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki AFE Gökdeleni'nin yıktırılması anı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Hollanda'nın Eindhoven kenti sakinleri, Philips fabrikasının eski binasının kontrollü bir şekilde yıktırılma sürecini izliyor.
Almanya'daki Henninger Brewery bira fabrikasının bacasının yıktırılma sürecini gösteren bir kare.
Çin'in Shenyang kentinde yeni stadyumun inşa edilmesi planlanan alanın boşaltıması için kontrollü bir şekilde yıktırılan Wulihe Stadyumu.
Kolombiya'nın Chirajara kentinde inşaatı tamamlanmamış köprünün yıktırılma süreci.
Rusya'nın Yekaterinburg kentinde inşaatı tamamlanmamış televizyon kulesinin dinamitle yıktırılma anı.
Çin'deki Jiuxing mobilya merkezi binasının kontrollü bir şekilde yıktırıldığı alandan bir kare.
Çin'in Shenzhen kentindeki boş binaların yıktırılması sürecinden bir kare.
ABD'nin Las Vegas kentindeki New Frontier gazinosu binasının dinamitle yıktırılması görüntüsü.
New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin üzerinde yer alan eski bir köprü olan Tappan Zee'nin kontrollü şekilde yıkılması süreci.
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bina köprü yıkım çalışması dinamit patlaması

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