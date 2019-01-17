Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kontrollü şekilde yıktırılan bina ile köprülerin etkileyici görüntüleri...

Çin'in Hainan eyaletindeki Haikou kentinde dinamitle yıktırılan çok katlı bina.

ABD'nin Florida eyaletindeki Harbour House otelinin kontrollü bir şekilde yıktırılması anı.

Hindistan'ın Ramagundam kentindeki eski elektrik santralının yıktırılması sürecinden bir kare.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Hollanda'nın Eindhoven kenti sakinleri, Philips fabrikasının eski binasının kontrollü bir şekilde yıktırılma sürecini izliyor.

Almanya'daki Henninger Brewery bira fabrikasının bacasının yıktırılma sürecini gösteren bir kare.

Çin'in Shenyang kentinde yeni stadyumun inşa edilmesi planlanan alanın boşaltıması için kontrollü bir şekilde yıktırılan Wulihe Stadyumu.