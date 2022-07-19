Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıldız transferleriyle Polonya'ya uçan Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı yarın tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba Günü saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesen mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

TURU GEÇERSE SIRADAKİ RAKİP STURM GRAZ

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i iki maç sonunda yendiği taktirde Sturm Graz ile eşleşecek.

KİEV MAÇINDA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jorge Jesus'la çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takıma birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transferleriyle birlikte sergileyeceği performans tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da meydana gelen savaş sebebiyle Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi Polonya'da oynanacak.

