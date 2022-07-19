SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

19.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın güçlü ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kritik maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken birçok futbolseverde, 'Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıldız transferleriyle Polonya'ya uçan Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Peki, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı yarın tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba Günü saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesen mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

TURU GEÇERSE SIRADAKİ RAKİP STURM GRAZ

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i iki maç sonunda yendiği taktirde Sturm Graz ile eşleşecek.

KİEV MAÇINDA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jorge Jesus'la çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takıma birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transferleriyle birlikte sergileyeceği performans tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da meydana gelen savaş sebebiyle Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi Polonya'da oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FC Shkupi, Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadıFC Shkupi, Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadı
Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...
Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi fenerbahçe fenerbahçe dinamo kiev şampiyonlar ligi fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"

Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"

Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! Sağlık kontrolü...

Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! Sağlık kontrolü...

F.Bahçe için İstanbul'a geldi! İmza yakın...

F.Bahçe için İstanbul'a geldi! İmza yakın...

İsyan etti: "Geldim ama rahatsızım!"

İsyan etti: "Geldim ama rahatsızım!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.